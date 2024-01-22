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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi hayatını kaybetti

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Ankara'da tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu, hayatını kaybetti. Cenaze Bartın'a getirilecek.

Ankara'da bir süredir tedavi görmekte olan Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu'nun hastanede vefat etti. Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bartın'a getirileceği öğrenildi.

Hatice Fırıncıoğlu'nun yarın yapılacak programla son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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