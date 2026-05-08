Haberler

"Barış Anneleri", AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti

'Barış Anneleri', AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın önderlik ettiği 'Barış Anneleri' heyeti, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Görüşmede, heyet üyeleri beyaz tülbent hediye etti ve iyi şeyler olacağına dair umutlarını dile getirdi.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyet, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Güler'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Barış Anneleri" ile yapılan görüşmeye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da katıldı.

Görüşmede, "Barış Anneleri"nin, Güler'e beyaz tülbent hediye ettikleri öğrenildi.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine DEM Parti'li Doğan, görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

"Barış Anneleri" ise "iyi şeyler olacağına inandıklarını" ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme