'Barış Anneleri', AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyet, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Güler'in makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

"Barış Anneleri" ile yapılan görüşmeye, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ve AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam ile DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya da katıldı.

Görüşmede, "Barış Anneleri"nin, Güler'e beyaz tülbent hediye ettikleri öğrenildi.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine DEM Parti'li Doğan, görüşmenin iyi geçtiğini belirtti.

"Barış Anneleri" ise "iyi şeyler olacağına inandıklarını" ifade etti.