Seçil Erzan'ın ismini verdiği AK Partili meclis üyesi istifa etti

Fatih Terim fonu vurgununda tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, sağlık sebeplerini gerekçe göstererek partisinden ve görevinden istifa etti.

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ak Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

"YATIRIM YAPMAK İÇİN PARA ALDIM" DEMİŞTİ

Ünlü futbolcularının da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler sürüyor.Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

İSTİFA DİLEKÇESİNDE "SAĞLIK GEREKÇESİ" DEDİ

Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na gönderdiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini bildirdi. Köşkdere, dilekçesinde, "31/03/2019 tarihinden itibaren yürüttüğüm Çorlu Belediye Meclis üyeliğimden sağlık sebeplerimden dolayı istifamın kabulünü saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı. Nuri Köşdere, ayrıca parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

İşte Nuri Köşkdere'nin istifa dilekçesi;