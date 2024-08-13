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Bangladeş'te eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında cinayet soruşturması açıldı

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Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından istifa ederek ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında yaşanan halk ayaklanması sırasında bir kişinin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet soruşturması açıldı.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından istifa ederek ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina hakkında yaşanan halk ayaklanması sırasında bir kişinin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet soruşturması açıldı.

Bangladeş'te öğrenci protestolarının ardından baskılara dayanamayan Başbakan Şeyh Hasina'nın istifa ederek ülkeyi terk etmesinin ardından geçici hükümet Nobel Barış Ödüllü ekonomist Muhammed Yunus başbakanlığında kurulmuştu. Ülkeden kaçan Hasina hakkında yaşanan halk ayaklanması sırasında bir kişinin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet soruşturması açıldı. Ayrıca başkent Dakka'da haftalarca süren ölümcül ayaklanmaların Hasina hükümetinin 6 üst düzey yetkili hakkında da soruşturma başlatıldı.

Bir vatandaş adına davayı açan Avukat Mamun Mia, Dakka'daki mahkemenin polise "sanıklara karşı açılan cinayet davasını" kabul etme talimatı verdiğini söyledi.

En az 400 kişi hayatını kaybetmişti

Hasina'nın başbakanlığı sırasında yaşanan ayaklanmalar sırasında bazıları polis tarafından vurulan göstericilerin de bulunduğu en az 400 kişi hayatını kaybetmişti. İş adamı Amir Hamza, bakkal olan Abu Saeed'in yolun karşısına geçerken başından vurulmasının ardından Temmuz ayında cinayet davası açmak için başvuruda bulundu. Hamza sulh mahkemesine verdiği ifadede 19 Temmuz'da öğrencilerin barışçıl bir protesto düzenlediğini ve polisin kalabalığın üzerine gelişigüzel ateş açtığını söyledi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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