Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman, Türkiye'ye geliyor

Güncelleme:
Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, Türkiye'ye gerçekleştireceği resmi ziyarette ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel gelişmeleri ele alacak. Bu ziyaret, Bakan Rahman'ın göreve geldikten sonra yaptığı ilk yurt dışı ziyareti olacak.

BANGLADEŞ Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre; söz konusu ziyaret, Rahman'ın göreve geldikten sonra gerçekleştirdiği ilk ikili yurt dışı ziyareti olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman ile yapacağı görüşmelerde; Bangladeş'te 13'üncü Ulusal Meclis Seçimleri ve Temmuz Ulusal Şartı Referandumu'nun barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmesi bekleniyor. Fidan'ın, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra savunma sanayi, enerji, eğitim, kültür, bilim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin pekiştirilmesi gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ ELE ALINACAK

Bakan Fidan'ın, son dönemde İran'da ve Körfez ülkelerinde gerçekleşen gelişmeler ile Afganistan-Pakistan arasındaki gerilimin yakından izlendiğini ifade etmesi, bölgede yaşanan kritik gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunması ve Türkiye'nin Bangladeş ile ortak gayret göstererek Güney Asya'da ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacağının altını çizmesi öngörülüyor.

