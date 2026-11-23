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Bangladeş'te 2024'teki kitlesel protestoların ardından ülkeyi terk eden ve insanlığa karşı suçlardan idam cezasına çarptırılan eski Başbakan Şeyh Hasina'nın Aralık ayında ülkeye dönmeye hazırlandığı haberleri ülkede tansiyonu yükseltti. Dakka yönetimi, Hindistan'dan Hasina'nın iadesini talep ederken, eski Başbakan'ın ülkeye ayak basması halinde tutuklanacağı açıklandı.

Temmuz 2024 yılında patlak veren kitlesel gösterilerin ardından istifa ederek ülkeden kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina'nın Aralık ayında ülkeye dönmeye hazırlandığı haberleri Bangladeş'te yeniden tansiyonu yükseltti. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Shama Obaed Islam yaptığı açıklamada, Bangladeş hükümetinin Hasina'nın iadesini Hindistan'dan talep ettiğini belirterek Dakka yönetiminin Yeni Delhi'nin mevcut iade anlaşmasına uygun hareket etmesini beklediğini sözlerine ekledi. Bangladeşli Bakan, Hasina'nın kaçtığı Hindistan'dan dönmesi durumunda tutuklanarak hapse atılacağını söyledi. Islam Obaed, "Bangladeş'e girmeye çalıştığı anda tutuklanacak. Hapishaneye gönderilecek ve hukuk süreci işleyecek. Hindistan'ın, suçluların iadesi anlaşmasına sadık kalmasını ve onu bir hükümlü olarak geri göndermesini istiyoruz. Sonrasında hukuk süreci işleyecektir. Hasina yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacak" dedi.

Hindistan'dan açıklama gelmedi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, bakanlığın Nisan ayında yaptığı açıklamada Bangladeş'in Hasina'nın iadesine yönelik talebini incelemekte olduğu bildirilmişti.

Hasina'nın ülkeye dönme girişimleri ülke genelinde tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Hasina'nın Aralık ayında ülkeye dönmeye hazırlandığı haberi, ülkede yasaklı konumda bulunan Hasina'nın partisi Avami Birliği'nin destekçilerini sokaklara döktü. Parti, Hasina'nın dönüşüne destek amacıyla bir hafta sürecek protesto ve mitingler düzenleyeceğini duyurdu.

Ayrıca yerel basında yer alan haberlerde, son 10 gün içinde en az 28 bölgede çok sayıda el yapımı bomba patladığı ve araç kundaklama olayları yaşandığı kaydedildi.

İdama mahkum edilmişti

Bangladeş'i 15 yıl yöneten Hasina, Ağustos 2024'te öğrenci eylemleri ile başlayan ve kısa sürede şiddetli kitlesel bir ayaklanmaya dönen protesto gösterilerinin bastırılması sırasında bin 400 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmuştu. Eski Başbakan Hasina, Kasım 2025'te ise insanlığa karşı suçlardan idam cezasına çarptırılmıştı.

Yeni kimlik başvurusu reddedilmişti

Eski Başbakan, istifası istenen protestoların ülkeyi etkisi altına almasının ardından Ağustos 2024'te başkent Dakka'dan ayrılmıştı. Hasina'nın, Aralık ayında ülkeye dönmeden önce yaptığı yeni bir pasaport ve kimlik kartı başvurusu hükümet tarafından reddedilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı