"Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?" sorusuna Meral Akşener'den dikkat çeken yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Akşener, "Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?" sorusuna, "Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa bakan bir zihniyeti getirdi. Biz seçimi kazandığımızda, kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlara yapacağız." yanıtını verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Instagram hesabından "soru-cevap" etkinliği yaptı. Akşener, kendisine gelen çeşitli konulardaki soruları video çekerek yanıtladı.

"BALKON KONUŞMASINI NEREDE YAPACAKSINIZ?"

İYİ Parti liderine bir paylaşımda "Balkon konuşmasını nerede yapacaksınız?" sorusunu yönetildi. Akşener, bu soruya, "Balkon konuşmaları bu ülkeye hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa bakan bir zihniyeti getirdi. Biz seçimi kazandığımızda, kutlamamızı milletimizle yan yana meydanlara yapacağız. Seçimi kazanacağız, çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FESTİVALLER YAZI OLACAK"

Akşener bir takipçisinin "Seçimden sonra iptal edilen festivallerden daha büyük bir gençlik festivali istiyoruz" şeklindeki arzusuna ise şu yanıtı verdi: "Önümüzdeki yazı 'Türkiye'nin en büyük festivaller yazı' diye bugünden tarifleyebiliriz"