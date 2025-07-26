Balkanlar Barış Platformu İlk Toplantısını İstanbul'da Gerçekleştirdi

Balkanlar Barış Platformu'nun birinci toplantısı bakanlar düzeyinde İstanbul'da düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Balkanlar'da barış ve istikrara katkı sunmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurduğumuz "Balkanlar Barış Platformu"nun birinci toplantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde, bugün, İstanbul'da gerçekleştirdik. Bu platform, siyasi düzeyde samimi ve hedefe dönük gayriresmi bir diyalog zemini oluşturmuştur. Böylece bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde, diyalog ve iş birliğini kurumsallaştırmayı, bölge ülkeleri arasında yapıcı istişare imkanı oluşturmayı ve ortak refahı önceleyen projeleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bundan sonra yapılacak toplantıların 6 ayda bir İstanbul'da düzenli olarak yapılmasına karar verildiğini açıklayan Bakan Fidan, "Bu çerçevede, bugün yaptığımız toplantıda AB'ye üyelik süreçlerimizle ilgili konularda bilgi alışverişinde bulunulması; bağlantısallık, gençlik, eğitim, savunma sanayii ve bölgesel sorunlara ilişkin görüş oluşturulması, ilerleyen dönemde bu platformun liderler seviyesinde toplanması hususlarında mutabık kaldık. Müteakip toplantılara İstanbul'un ev sahipliği yapması ve platformun altı ayda bir düzenli olarak bir araya gelmesi yönünde de fikir birliğine vardık. Bu girişimimizin mevcut mekanizmalara alternatif olmadığını, aksine bu süreçleri destekleyeceğini vurguladık. Türkiye, Balkanlar'daki barış ve istikrara stratejik önem atfetmekte olup bu yönde farklı platformlarda yapıcı katkı sunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA