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Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı

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31 Mart yerel seçimler çerçevesinde Balıkesir'de saat 08.00 itibarıyla ilk oylar sandığa atıldı. Sandığın ilk müdavimleri her zamanki gibi yaşlılar oldu.

Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı. Altıeylül ilçesinde bulunan Burhan Erdayı İlkokulu'nda vatandaşlar saat 08.00'de hazır bekledi. Zamanın gelmesi ile birlikte sandıklarda kuyruk oluştu. Oy pusulalarını alıp kabine geçen vatandaşlar oy verme işlemini gerçekleştirdi. Yaşlı vatandaşların yoğun olarak göze çarptığı ilk saatlerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Oy veren vatandaşlar ise seçimin memlekete hayırlı olması temennisinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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