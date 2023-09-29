Balıkesir'de FETÖ Operasyonu: 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon

BALIKESİR - Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince 5 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ Terör örgütünün güncel Balıkesir İl yapılanması içerisinde yer aldıkları, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri iddiasıyla Balıkesir merkezli ve Bursa, Hatay, İzmir ve İstnabul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun sözde İl imamı, İlçe imamları, eğitim danışmanı, eğitim koçu ve örgüt içi evlendirme mesulü gibi konumlarda bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.