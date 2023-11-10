Balıkesir'de 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Törenleri

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın katılımıyla Atatürk heykelinde yapılan resmi törenlerde saygı duruşu gerçekleştirildi. Bandırma ilçesinde de siren sesleri eşliğinde bir kadın Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.

Balıkesir 10 Kasım'da Atatürk'ü andı.

Atatürk heykelinde yapılan resmi törenlere Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katılırken, sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşu başladı.

Balıkesir'in en büyük ilçesi olan Bandırma'da da 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunuldu. Meydana gelen bir kadın siren sesleri ile birlikte yolun ortasına geçerek elindeki Türk Bayrağı'nı açtı. - BALIKESİR