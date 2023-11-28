Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti
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Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında görüştü. Görüşmeye CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Kadın Kolları Başkanı Derya Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman da katıldı. Çalkaya'nın Balçova'daki hizmetleri hakkında Özel'e bilgi verdiği öğrenildi.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında görüştü. Görüşmeye CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Kadın Kolları Başkanı Derya Aksu, Gençlik Kolları Başkanı Korcan Uçman da katıldı. Çalkaya'nın Balçova'daki hizmetleri hakkında Özel'e bilgi verdiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA / Politika