Bakırköy Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne Saldırı

Bakırköy Belediyesi tarafından ücretsiz olarak üniversite hazırlık destek eğitimi verilen Bakırköy Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne (BAKGEM) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yumurta ve unlu saldırı düzenlendi. Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu saldırıyı kınayarak yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Bakırköy Belediyesi tarafından 2019 yılından beri ücretsiz olarak üniversite hazırlık destek eğitimi verilen Bakırköy Gençlik ve Eğitim Merkezi'ne (BAKGEM) dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yumurta ve unlu saldırı düzenlendi. Saldırıyı Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu "Bu kadar kötülüğe gerek var mı" başlığı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakırköy, Kartaltepe'de Millet Parkı içinde bulunan ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veren BAKGEM'e yumurta ve unla saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından dün gece düzenlendiği anlaşılan saldırıyı Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"BU KADAR KÖTÜLÜĞE GEREK VAR MI"

Kerimoğlu, "Bu kadar kötülüğe gerek var mı" başlığıyla yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak şunları ifade etti:

"Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veren Bakırköy Gençlik ve Eğitim Merkezimizin (BAKGEM) camlarına ve duvarlarına dün gece yumurta ve unla saldırı yapılmış. Yüzde 90'ın üzerinde başarı ile çalışan, ilçe belediyeleri arasında örnek teşkil eden bir eğitim kurumuna yapılan bu saldırıyı kınıyor ve yasal işlemleri başlatıyorum. Öğrencilerimiz merak etmesin, eğitim aksamayacak, başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz."