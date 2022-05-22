Emniyet, ABD'de Yaşayan Türkleri Polis Şiddetine Karşı Uyardı - Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçmişte ABD'de yapılan geniş katılımlı organizasyonlarda gerçek mermi, elektro şok cihazı ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını anımsatarak bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. EGM'nin uyarısında, "Bu tip gösteriler, kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir; bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının" denildi. ABD Büyükelçiliği, CHP'nin İstanbul'da yaptığı miting öncesinde vatandaşlarına, "Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının" uyarısı yapmıştı.

ABD Büyükelçiliği'nin CHP'nin İstanbul'da dün yaptığı 'Milletin Sesi' mitingi öncesi vatandaşlarına yaptığı uyarının ardından, EGM de ABD'de yaşayan Türkler için benzer bir uyarıda bulundu. EGM'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında "Amerika'da Yaşayan Türk Vatandaşlarımıza Uyarımızdır" başlığıyla bugün yayınlanan uyarında şöyle denildi:

"ABD'de yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Amerika polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektro şok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler, kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir; bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının.

Yapılması gerekenler: Kalabalıktan kaçınmaları, dikkat çekici davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, anlık gelişmeler için medyanın takip edilmesi."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VATANDAŞLARINA 'MİTİNG' UYARISI YAPMIŞTI

ABD Büyükelçiliği, internet sitesinde dört önce yayınladığı uyarıda, CHP'nin dün İstanbul'da yaptığı miting nedeniyle vatandaşlarını uyarmıştı. Büyükelçiliğin uyarısında şunlar kaydedilmişti.

"21 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de CHP'nin miting düzenlemesi planlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü önlem aldı. Geçmiş protestolarda tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermiler kullanıldı. Bu mitingde de benzer önlemlerin alınması kuvvetle muhtemeldir. Öngörülemez olabileceği ve şiddete dönüşebileceği için gösterilerden ve protestolardan kaçının."