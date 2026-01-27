Haberler

Bakanlıktan 'sahte yardım' paylaşımlarına karşı uyarı

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarının doğru olmadığını, bu paylaşımların dolandırıcılık amacıyla yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

