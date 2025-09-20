Haberler

Bakanlar Rize'de Sel ve Heyelan İncelemeleri Yapıyor

Bakanlar Rize'de Sel ve Heyelan İncelemeleri Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de sel ve heyelanların yaşandığı ilçelerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiler. Bakanlar, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerindeki çöken köprüde ve yolda detaylı gözlemlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'ye gelerek sel ve heyelanların yaşandığı ilçelerde incelemelerde bulunuyor.

Havayolu ile İstanbul'dan Rize Artvin Havalimanı'na gelen Bakanlar Abdulkadir Uraloğlu Osman Aşkın Bak, beraberlerindeki AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte ilk olarak Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkiindeki çöken köprüde ve yolda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından bakanlar İkizdere ilçesine hareket etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Arka Sokaklar'da büyük sürpriz: Efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu

Arka Sokaklar'da efsane isim geri dönüp Hüsnü'yü vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.