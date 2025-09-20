Bakanlar Rize'de Sel ve Heyelan İncelemeleri Yapıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'ye gelerek sel ve heyelanların yaşandığı ilçelerde incelemelerde bulunuyor.

Havayolu ile İstanbul'dan Rize Artvin Havalimanı'na gelen Bakanlar Abdulkadir Uraloğlu Osman Aşkın Bak, beraberlerindeki AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile birlikte ilk olarak Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkiindeki çöken köprüde ve yolda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından bakanlar İkizdere ilçesine hareket etti. - RİZE