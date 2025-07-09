Bakanlar Fidan ve Güler Pakistan'da Başbakan Şerif ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika