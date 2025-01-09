Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Destici, Bakan Şimşek'i kira zam oranı üzerinden eleştirdi: Tamam da sen belirlemişsin

İttifak ortağı ekonominin patronuna böyle sitem etti
Ayşe Ateş'ten Dervişoğlu'nu tehdit eden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Sinan Ateş'in eşinden Ülkü Ocakları Başkanı'na olay soru

Bakan Yumaklı: Pestisit Kalıntı Oranı %35 Azaltıldı

Bakan Yumaklı: Pestisit Kalıntı Oranı %35 Azaltıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldığını ve pestisit kalıntı oranının %35 oranında azaltıldığını açıkladı. 2024 yılında 1,4 milyar liralık ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Bunun sonuncunda son 3 yılda pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaltıldı. Amacımız mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyaretinin ardından gıda güvenliği, pestisit kalıntıları ve denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

"2024'de 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi"

Bakan Yumaklı, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması noktasında önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "2024 yılında denetimlerimizi arttırarak devam ettirdi. Yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi. Bunlarla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. Halkın sağlığını tehdit eden gıdalar ile ilgili de suç duyurusunda bulunuyoruz. 2024 yılında 610 dosya için suç duyurusunda bulunuldu" ifadesini kullandı.

Yumaklı, üretim yeri ve satış yerleri de dahil olmak üzere hasat öncesi ve sonrası tüm süreçlerin ürünlerin yerinde kontrollü olarak pestisit denetimine tabi tutulduğunu vurguladı.

"Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı"

Bakan Yumaklı, "Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. Bunun sonuncunda son 3 yılda pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaltıldı. Amacımız mümkün olduğunca sıfıra yaklaştırmak" diye konuştu.

İhraç edilen kuru meyvelerde iade oranı

Bakan Yumaklı, pestisit dışında aflatoksin, okratoksin ve kükürk dioksin gibi maddelerden dolayı ihraç edilen kuru meyvelerin geri gönderilmesine ilişkin, "Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bin 473 ürünün 20'si iade edildi. Bunun oranı yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 600 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34" ifadelerini kullandı.

İade edilen patateslerde bitkinin kendisine has hastalık rastlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunus'a ihraç edilen 2,5 ton patatesin Türkiye'ye geri iade edilmesine ilişkin ise "Tunus'a ihraç edilen patates ürünü ile ilgili bazı dezenformasyonlara rastladık. Tunus'a ihraç edilen patatesler her hangi bir şekilde pestisit kalıntısı gibi bir sebepten değil, bitkinin kendisine has bir hastalığı nedeniyle iade ediliyor. Bu ürünleri imha edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Enis Arıkan, küs olduğu Ezgi Mola hakkında konuştu!
img

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
img

Birleşiyorlar! Kurulacak yeni partinin adı bile belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Canlı yayında evinin küle döndüğü anları izledi: Kaybım büyük
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram entübe edildi

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'dan üzen haber
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ocak Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu neden kapalı? 11-13 Ocak İstanbul metro açık mı? İstanbul metro 11-13 Ocak kapalı mı? Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı hafta sonu açık mı? 13 Ocak hangi sendikalar iş bırakacak? Pazartesi günü hangi sendikaya bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yapacak? 13 Ocak memurlar iş mi bırakacak? 13 Ocak okullar tatil mi? Zeliha Turan Bayburt kimdir? Zeliha Turan Bayburt kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram kimdir? Edip Akbayram kaç yaşında, nereli? Edip Akbayram sağlık durumu ne? Edip Akbayram'ın hastalığı nedir? ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Erzurumspor Göztepe maçı canlı, HD, donmadan izleme linki (Ziraat Türkiye Kupası) Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.