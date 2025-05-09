Bakan Yumaklı, İzmir Valiliğini ziyaret etti

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir programları çerçevesinde İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ilk ziyaretini İzmir Valiliğine gerçekleştirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı ile Vali Elban'ın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

İzmir programı çerçevesinde Bakan Yumaklı, saat 14.00'de Gaziemir ilçesinde orman yangınları önleme için düzenlenen "Orman Benim Kampanyası" programına katılarak çalışmaları yerinde takip edecek.