Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'e sert tepki: 'Halkımızı daha fazla mağdur etmeyin'

Bakan Yumaklı'dan Özgür Özel'e sert tepki: 'Halkımızı daha fazla mağdur etmeyin'
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli mitingindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli mitingindeki açıklamalarına tepki göstererek, "Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin. Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın" dedi.

Bakan Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Denizli mitinginde kullandığı, "Tayyip Bey, 'Yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın' diye dua ediyor" ifadeleri ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu, vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır. Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz. Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu! Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız. 2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Başkentinde, vatandaşları ellerinde bidonlarla akan bir çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz, senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz, seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİMİZİN ALEYHİNE DUA ETMEZ'

Bakan Yumaklı, "Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin. Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin. İşinizi yapın! Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin, bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez, ama sizlerin ve zihniyetinizin ıslah olması için çok kez dua etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
