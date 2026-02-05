Haberler

Bakan Yumaklı, deprem şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da önce mevlit programına katıldı ardından da deprem şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıp dua etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamanın ardından depremde hayatını kaybedenler için Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programın ardından Kabasakal Mezarlığı'na giden Bakan Yumaklı, afette ölenlerin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Mezarlıkta dua eden Yumaklı, daha sonra ailelerle de görüştü. Bakan Yumaklı ve beraberindekiler Çukurova ilçesinde yaşayan depremzede Ahmet Yıldırım'ı da ziyaret etti. Ziyaretin ardından Şambayadı Mahallesi'nde bulunan TOKİ 3'üncü etapta ikamet eden, depremzede ve 3 çocuk sahibi Hasan ile Gündem Durmuşcan çiftini evine de giden Bakan Yumaklı, çocuklara hediyeler vererek, sohbet etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
