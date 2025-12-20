Bakan Yumaklı'dan atama bekleyenlere net mesaj

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Lider Haber TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Neşe Berber'in sorularını yanıtladı.

ZİRAAT MÜHENDİSİ VE VETERİNER HEKİM ATAMALARI

Yayında ziraat mühendisleri ve veteriner hekim atamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumaklı, şu an için netleşmiş bir çalışmanın bulunmadığını belirtti. Atama beklentilerine dair açıklamasında gerçekçi olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, kamuya personel alımlarının ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığını ifade etti.

"KARDEŞLERİMİZİ YANILTMAK İSTEMEM"

Yumaklı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Elbette ki şunu başta söylemem lazım. Üniversiteden mezun olan hangi branşta olursa olsun kardeşimizin tamamının memur olarak kadroya alınması mümkün değil. Peki, neye göre bunu yapıyoruz? İhtiyaçlarımız belirleniyor. Ayrılanlar oluyor, emekli olanlar oluyor ya da siz yeni birimler açıyorsunuz vesaire. Bunları da zaten dönemleri geldiğinde çalışmaları yapıp ondan sonra da yayınlıyoruz. Yani şöyle bir şeyle ya tamam çalışıyoruz falan deyip bu kardeşlerimizi yanıltmak istemem, onu söyleyeyim. Dürüst olmak gerek. Arkadaşlarımız bununla ilgili ihtiyaç tespitlerini yapıp ondan sonra da yayınlayacaklar. Bundan önce olduğu gibi. Ancak şu anda bununla ilgili ortaya çıkmış bir şey yok."