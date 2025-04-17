Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı

Patron yurt dışına kaçtı! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşıp "CHP'ye kayyum hazırlığı yapılıyor" iddiasında bulunanlara ateş püskürdü. Bakan Yerlikaya "Pervasızca içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren provokatörler takip edildi. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Narkokapan-Ankara" kapsamında 525 torbacı gözaltına alınırken operasyon sırasında kaydedilen görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "CHP'ye kayyum hazırlığı yapılıyor" iddiasında bulundu.

BASIN TOPLANTISINDA SERT İFADELER

Söz konusu paylaşımlar kamuoyunda infiale neden olurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı basın toplantısında konuyla ilgili sert ifadeler kullandı. Bakan Yerlikaya "Maalesef bir mücadele sahamız daha var: O da sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı. Bu sabahki operasyonlarımız öncesinde bile polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu.

"116 BİN 333 PAYLAŞIM YAPILDI"

Bu kişiler pervasızca içimizde kin ve nefret tohumu ekmeye çalıştı. Huzurumuzu ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren alçak provokatörler siber devriyelerimizin takibindeler. Sabaha kadar uyumadı arkadaşlarımız. Bunları tespit ettik. Dün geceden beri X üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı, bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz, hukuk önünde tek tek hesap verecekler.

"UMURUMUZDA BİLE DEĞİLSİNİZ"

Bir de uyuşturucuyla mücadeledeki başarımızı hazmedemeyen tipler var, onlara açıkça ifade etmek istiyorum ki umurumuzda bile değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıvildan turker:

kendi troll çeteniz ve baş trol ROK denen şahıs önce onlara soruşturma açın. bu arada ROK denen şahsın kelepçeli görüntülerini göremedik acaba niye?

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Hukuk biri Hukuk mu dedi -)))))))Hukuk? bu ülkede Hukuk mu ????

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

3-5 gram malllarla torbacı çoluk çocuğu topluyosunuz sonra cezaevlerinde yer yok nerede bunları getiren babalar tonlarca çeşitli cinste uyuşturucu giriyor ülkeye sahibi bu çoluk çocuk mu

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Okadar şeref yoksunu varki.Kendi doğum sebeplerini bile hükümetten bilecek insanlıktan nasibini almamış insanlar var.Lan bikerede omurgalı olun.İyi yada kötü uyuşturucu ile mücadele edenlere bile hala laf söylüyorsunuz.Ne yapsınlar hiç birşey yapmasınlarmı.Bu zihniyetinizden iğreniyorum.herzaman yalanlarla hükümeti nasıl yıpratırız düşüncesi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.