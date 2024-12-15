Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD, Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile direkt temas kurdu
Bugüne kadar terörist diyorlardı! ABD, şimdi ayağına gitti
Bakan Işıkhan'dan yarınki toplantı öncesi asgari ücret mesajı
Yarınki toplantı öncesi dikkat çeken asgari ücret mesajı
Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
Annesini boğarak, kardeşini silahla öldürdü

Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu

Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti. CHP ve DEM milletvekilleri "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

KAYYUM ATAMALARINI PROTESTO ETTİLER

Yürütme adına Genel Kurul'a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyum atamalarını protesto etti.

Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu

"KAYYUMA DEĞİL, HALKA BÜTÇE"

Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya'nın konuşması boyunca "Kayyum halk iradesine darbedir" ,"Kayyuma değil, halka bütçe", "Seçim hak, kayyum darbe" yazılı dövizleri taşıdı.

Bakan Yerlikaya'ya TBMM'de kayyum protestosu

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
img

Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız
img

Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakip düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'daki komşuları Beşar Esad'ı anlattı
Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
'Soğuktan öleceğim, yardım edin' diyen adam, ölü bulundu
"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
Adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Adliyedeki silahlı saldırıda can kaybı arttı! Hastanede şehit oldu
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
HTŞ lideri Colani: Suriye'deki tüm silahlı grupları dağıtacağız
Esad'ı gönderen ünlü lider açık açık söyledi: Hepsini dağıtacağız

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.