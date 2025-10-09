Haberler

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı

Bakan Yerlikaya, Hakkari'de Sınır Güvenliği Toplantısına Katıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Yerlikaya, toplantı öncesinde belediye hizmetleri ve bölgedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Sınır Güvenliği' toplantısı için Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesine geldi. Uçakla indiği Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Bakan Yerlikaya'yı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile protokol karşıladı. Daha sonra askeri helikopterle Esendere beldesine geçen Yerlikaya, belediye başkanlığını ziyaret etti. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, belediye hizmetleri, bölgedeki yatırımlar ve vatandaşlara sunulan hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Esendere Sınır Kapısı'na geçen Bakan Yerlikaya, burada düzenlenen Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Hakkari Valisi Ali Çelik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Hakkari Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Olcay Zor, Hakkari İl Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Van Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
