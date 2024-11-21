Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kayyumlardan dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirerek uygulanan yöntemi İsrail'in Filistin'de yaptıklarına benzetti.

"SİLAHLAR NEREDEYSE BUNLARI BİLMEK İSTİYORUZ"

Komisyonda söz alan Sakık, yaptığı açıklamada "Bir kayyum arttığı Meclis'te çıktı dedi ki 'belediyenin altında cephanelikler var' dedi. Şırnak'ta siz görev yaptınız, sizden rica ediyorum nerede bir cephanelik varsa bize söyleyin, kamuoyuna da söyleyin. Silahlar nerdeyse bunları bilmek istiyoruz. Esenyurt'ta silah mı vardı, Mardin'de Ahmet Türk'ün elinde keleş mi vardı? Aynı politikaları İsrail, Filistin için de söylüyor. Filistin'de masum insanları vurduğunda dönüp diyor ki caminin altında cephanelik vardı. Ey arkadaşlar ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi? Ahmet Türk'ten, Mehmet Karayılan'dan Ahmet Özer'den terörist çıkmaz. Biz hepimiz hayatımızı bu topraklarda barışa adamış insanlarız" dedi.

BAKAN YERLİKAYA MALUM KONSERİ HATIRLATTI

Sakık'ın bu sözlerinden sonra devreye giren Bakan Yerlikaya ise geçtiğimiz aylarda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahnede İsrail bayrağı açılmasına atıfta bulunarak "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusunu yöneltti.

"BU TOPRAKLARA BİR SALDIRI OLURSA..."

Bakan Yerlikaya'nın bu sorusu karşısında bir hayli sinirlendiği gözlenen Sakık ise "Bu topraklara bir saldırı olursa ölümüne mevziiye yatacak onura sahip insanlarız. Biz kaderimizi bu halkla birleştirdik" yanıtını verdi.