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Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum atamalarını İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım politikasına benzeten DEM Partili Sırrı Sakık'a Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahnede İsrail bayrağı açılmasını hatırlatarak "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusunu yöneltti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kayyumlardan dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirerek uygulanan yöntemi İsrail'in Filistin'de yaptıklarına benzetti.

"SİLAHLAR NEREDEYSE BUNLARI BİLMEK İSTİYORUZ"

Komisyonda söz alan Sakık, yaptığı açıklamada "Bir kayyum arttığı Meclis'te çıktı dedi ki 'belediyenin altında cephanelikler var' dedi. Şırnak'ta siz görev yaptınız, sizden rica ediyorum nerede bir cephanelik varsa bize söyleyin, kamuoyuna da söyleyin. Silahlar nerdeyse bunları bilmek istiyoruz. Esenyurt'ta silah mı vardı, Mardin'de Ahmet Türk'ün elinde keleş mi vardı? Aynı politikaları İsrail, Filistin için de söylüyor. Filistin'de masum insanları vurduğunda dönüp diyor ki caminin altında cephanelik vardı. Ey arkadaşlar ne kadar birbirimize benziyoruz değil mi? Ahmet Türk'ten, Mehmet Karayılan'dan Ahmet Özer'den terörist çıkmaz. Biz hepimiz hayatımızı bu topraklarda barışa adamış insanlarız" dedi.

BAKAN YERLİKAYA MALUM KONSERİ HATIRLATTI

Sakık'ın bu sözlerinden sonra devreye giren Bakan Yerlikaya ise geçtiğimiz aylarda Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahnede İsrail bayrağı açılmasına atıfta bulunarak "İsrail bayrağını taşıyanlara da bir şey diyor musun?" sorusunu yöneltti.

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu

"BU TOPRAKLARA BİR SALDIRI OLURSA..."

Bakan Yerlikaya'nın bu sorusu karşısında bir hayli sinirlendiği gözlenen Sakık ise "Bu topraklara bir saldırı olursa ölümüne mevziiye yatacak onura sahip insanlarız. Biz kaderimizi bu halkla birleştirdik" yanıtını verdi.

Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

Bu toprakları seven insanlar sırtinı kandile dayamaz. Türkiyenin heryıl milli gelirinin 3 de birisini TSK ya harçatmaz. Bir sürü eli kınalı evlatlarımızı şehit etmesine müsade etmez.

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Haber YorumlarıFaruk Ustt:

İsrail konusunu sen açmışsın sırrııı niye çark ediyosun

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

hadi yalancı kendinizi masum gösterme cabası tıpkı siyonist israil ve yandaşları fetö abd almaya fransa arabistan ve kripto ingiltere gibi. topunuzun canı cehennme dünyayı dar ettiniz masum insanlara

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

ne kadar komik... sen onu Cumhurbaşkanına söyle.. Türk askerlerine İsrail bayrağını taşıtarak İsrail Cumhurbaşkanına karşılama yaptı.. bunlar gerçekten akıl tutulması..

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Haber YorumlarıVeysel N:

Ülkede ne filistin ne israil nede başka bir ülkenin bayrağı açılmamalı, burası Türkiye.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Adamların bayrağı bile ülkelerde iç karışıklık çıkarmaya yetiyor. Millet cahil olduktan sonra herşeye müstahaklar.

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Haber YorumlarıAli Orhan:

Doğru mevziye yatarsiniz ama kime karşı kesin İsrail i arkanıza alıp

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

At yalanı dikeyim inanı Onur ve siz

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

sakik´in kim oldugu belli, bu soruyu ilk önce Türk bayragi tasiyanlara anayasal hak oldugu halde kimseye cevreye zarar vermeden pretosto eden kadinlara ormanini suyunu topragini koruyanlara haklarini almak icin mücadele eden iscilere aldiklari emir geregi tekme tokat cop gaz ve tehditle müdahale eden emrindeki güvenlik güclerine sormasi gerekmezmi, sormusmu? orda bir hain varsa ona konser öncesi veya sonrasi güvenlik güclerinin engel olmasi gerekirdi olmuslarmi önemli olan bu.

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Hepsi aynı

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