Bakan Yerlikaya'dan şehit Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağına ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmaktayken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmaktayken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret ettiğini bildiren bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmakta iken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret ettik. Babası Ahmet Bey, annesi Sündüs Hanım ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik. Ziyarette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu ailemize okuyarak takdim ettim" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda vurguladığı, 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir' kısmı anımsatarak, "Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA