Bakan Yerlikaya'dan şehit Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağına ziyaret

Bakan Yerlikaya'dan şehit Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağına ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmaktayken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmaktayken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmaktayken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret ettiğini bildiren bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Özel Harekat Polisi olarak görev yapmakta iken şehit olan Ahmet Doğan'ın Denizli'deki baba ocağını ziyaret ettik. Babası Ahmet Bey, annesi Sündüs Hanım ve ailesiyle birlikte şehidimiz için dualar ettik. Ziyarette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' mektubunu ailemize okuyarak takdim ettim" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunda vurguladığı, 'Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa, ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir' kısmı anımsatarak, "Bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak. Şehidimizin makamı ali olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazzeli çocuklar' için mektup

Emine Erdoğan'dan Melanıa Trump'a mektup! Çok net bir çağrısı var
6 Şubat depremlerini tahmin etmişti, Tokat'taki fay için uyardı

6 Şubat depremlerini önceden tahmin etmişti! Şimdi de o kenti uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.