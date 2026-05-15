İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: 'Terör, uyuşturucu ve çete konularını kapatmak istiyoruz'

Bakan Yardımcısı Turan Kayseri temasları kapsamında Cacabey meydanındaki 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Tanıtım Günleri etkinliklerine katılarak stantları gezdi öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmaları yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada Turan, Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanında önemli mesafeler kat ettiğini söyledi. Gençlerin yeni fikirler üretmesine imkan verilmesi gerektiğini ifade eden Turan, "Ar-Ge faaliyetlerine ve gençlerin çalışmalarına imkanlar verelim. Gençlerimizi kırmayalım, dinleyelim, anlamaya çalışalım. Ne yapmış, ne yapmak istiyor özellikle takip etmeye çalışalım" diye konuştu. Türkiye'nin geçmişte savunma sanayii alanında yaşadığı zorlukları hatırlatan Turan, "20 sene önce bu ülkede birileri 'Ben İHA yapacağım' dediğinde; 'Olur mu? ABD'de var, İsrail'de var, Fransa'da var' diyorlardı. Ama bugün dünyanın İHA üretiminde, yazılım ve teknoloji konularında iddialı bir durumdayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına dikkat çeken Turan, "Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna krizi, aşağıda İsrail merkezli büyük bir kriz var. Yanımızda Suriye, Irak ve iç sorunlarımızı biliyorsunuz. Dünyanın dört tarafı ateş çemberi olan bir bölge ülkesiyiz. Buna rağmen büyümeye, güçlenmeye, üretmeye ısrarla devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda önemli bir konuma geldiğini belirten Turan, "Eksiğimiz, yanlışımız vardır ama ana fotoğrafta çok büyük mesafe aldığımızı, dünyanın önemli ve sözüne itibar edilen ülkelerinden biri haline geldiğimizi herkes biliyor" şeklinde konuştu. Konuşmasında, toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Turan, "Fikrimiz, zikrimiz farklı olabilir. Partimiz, anlayışımız farklı olabilir. Ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallamaktan, bu mübarek bayrağın altında oturmaktan onur duymak durumundayız. Terör, uyuşturucu ve çete konularını kapatmak istiyoruz. Hepimizin huzurlu olması, çalışması ve üretmesi sonucunda çok kıymetli bir ülke kurma yolundayız. Güçlü olmaktan, kardeş olmaktan başka yolumuz yok. En kolayı kavga etmek, en kolayı ekonomik krizlere teslim olmak" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı