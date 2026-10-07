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Bakan Yardımcısı Turan, Isparta'da çocukların dijital takibini ailelerden istedi

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Isparta'da çocukların dijital faaliyetlerinin ailelerce takip edilmesi gerektiğini söyledi. Turan, okul güvenliğinin yalnızca kollukla çözülemeyeceğini, güvenlik, eğitim, aile ve sağlıkta eş zamanlı çalışma gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, güvenlik, eğitim, aile ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda eş zamanlı çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Çocukların dijital ortamdaki faaliyetleri, aileler tarafından takip edilmesi gerekiyor." dedi.

Turan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu işbirliğinde Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu'nda düzenlenen "Huzurlu Mahalle, Huzurlu Köy, Güçlü Türkiye" programında konuştu.

Okula düzenlenen saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Turan, okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasının önemine işaret etti.

Sorunun yalnızca güvenlik güçleriyle çözülemeyeceğini dile getiren Turan, "Her sınıfımıza, her kurumumuza bir polis koyarak, bu konunun dünyada çözülmüş bir örneği yok. Güvenlik, eğitim, aile ve sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda eş zamanlı çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Çocukların dijital ortamdaki faaliyetleri, aileler tarafından takip edilmesi gerekiyor. Çocuğumuz odasında kapıyı kilitledikten sonra bilgisayarında hangi oyunu oynadığını, kimle yazıştığını kimsenin bilme ihtimali yok. Ailelerimize çok büyük görev düşüyor." diye konuştu.

Turan, çocukların eğitiminde okulun yanı sıra aile ve dijital dünyanın da etkili olduğuna dikkati çekerek, anne ve babaların çocuklarının internet ve bilgisayar kullanımını takip etmesi gerektiğini belirtti.

Okul saldırılarının önlenmesinde yalnızca kolluk tedbirlerine odaklanılmaması gerektiğini aktaran Turan, konunun psikolojik, sosyolojik ve aile boyutlarının da bulunduğunu söyledi.

Muhtarlardan ailelerle iletişim kurmalarını ve çocukların eğitim faaliyetlerine destek olmalarını isteyen Turan, "Konuyu sadece emniyete, jandarmaya havale ederek oradan sonuç alma ihtimalimiz yok." dedi.

Turan, fon soruşturmalarına ilişkin, yaşanan sorunların ilgili kurullar ve yargı süreçleri tarafından ele alınacağını vurgulayarak, sorumluluğu bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti içinde yanlış yapanlara yönelik tutumun ortaya konulduğunu anlatan Turan, "Yanlış yapan benim arkadaşım, kalsın burada demeyen bir genel başkan var. Kurullar ve mahkemeler çalışıyor. Kim yanlış yapmışsa, yanına kar kalmayan, hesabı sorulan bir süreci beraber yaşayacağız." diye konuştu.

Suriye, Irak ve İran'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Turan, "Dört tarafımız ateş çemberi. Türkiye buna rağmen büyümeye, yatırım yapmaya, milli geliri arttırmaya devam ediyor. Sorunlarımız var, çözmek için irademiz de var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de toplumsal birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret eden Turan, farklı siyasi görüşlere rağmen ortak paydaların bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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