Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Erzurum'da Aile Politikalarını Ele Aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, Tortum Kaymakamı Hakan Başoğlu'nu makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Tortum İlçe Başkanlığı'na geçen Tarıkdaroğlu, Başkan Hasan Yazıcı ve partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, daha sonra Uzundere ilçesine geçerek Kaymakam Muhammed Taha Canpolat ile makamında aile odaklı sosyal politikaların etkin uygulanması konusundaki projeler hakkında görüştü.

Buradan da partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Tarıkdaroğlu, Başkan Harun Han ve partililerle buluştu.

Tarıkdaroğlu, ziyaretlerin ardından, "Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi temel önceliğimizdir. Her bir ilçemizde ve köyümüzde aile yapısını destekleyecek politikaları sahada hayata geçirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Hemşerilerimizin aileye verdiği değer, bu çalışmalarımıza en büyük güç kaynağımızdır." ifadesini kullandı.