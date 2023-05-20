Bakan Varank: Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım" dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 54'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı konuşmada her bir seçmeni sandığa çağırdı. Teşkilat üyelerine seslenen Gürkan, sandığa sahip çıkma vurgusu yaptı.

CHP'nin önce genel başkanını değiştirmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Millet İttifakı'na samimi olarak gönül vermiş vatandaşlarımıza, CHP'ye samimiyetle destek veren vatandaşlarımıza üzülüyorum. Sadece bir seçim değil, 11 seçimdir aynı şeyi yaşıyorlar. Aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar. Bizim zamanımızda 'Elm Sokağı Kabusu' diye bir film vardı. İnsanlar uyuya kalırdı, kabus görmeye başlardı. O kabustan hiç çıkamazlardı. İşte CHP'liler de aynı şeyi yaşıyorlar. Bir uykuya dalmışlar, aynı kabusu yaşıyorlar. Uyuyorlar Kemal Kılıçdaroğlu, uyanıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Her seferinde yalan söylüyor, her seferinde aldatıyor ama buna mecbur kalıyorlar. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Bu adamdan size hayır gelmez. Değişim istiyorsanız önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu değiştirmeniz lazım. Önce ondan kurtulmanız lazım. Sizin partinizde de genç insanlar var. Yetenekli siyasetçiler var. Şundan bir kurtulun ama 11 seçimi kaybetmiş hala istifa edeceğim demiyor. Partimi bırakırım demiyor. Hiç ağzından duydunuz mu?" ifadelerini kullandı.

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