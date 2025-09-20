Bakan Uraloğlu Rize'deki Selin Ardından İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen sele ilişkin, "Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerde bulundu. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda selin yol açtığı hasarları yerinde inceledik. Ekiplerimiz sahada, yollarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek için aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA