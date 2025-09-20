Bakan Uraloğlu: Rize'de Yaraları Sarmak İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen sele ilişkin, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize'ye geldi. Bakan Uraloğlu, bölgede gerçekleştirdikleri incelemenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA