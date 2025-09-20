Haberler

Bakan Uraloğlu: Rize'de Yaraları Sarmak İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz

Bakan Uraloğlu: Rize'de Yaraları Sarmak İçin Gece Gündüz Çalışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen sele yönelik devletin tüm imkanlarıyla sahada olduklarını ve yaraları sarmak için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti. Rizelilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen sele ilişkin, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize'ye geldi. Bakan Uraloğlu, bölgede gerçekleştirdikleri incelemenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Rizeli kardeşlerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
