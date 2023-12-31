Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgi vererek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Malatya'mızda ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımız görev aldığı tüm kademelerde yaptığımız işlerde her zaman yanımızda olmuştur. Göreve geldiğimiz günden beri gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlardan dolayı bizlere her zaman destek vererek, yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve bakan yardımcılarımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, Malatya'da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Her kim memleketi için taş üstüne bir taş koyuyorsa Allah razı olsun. Malatya'da olsun, bizler olalım arkamızda her ne eser bırakabilirsek ne mutlu bize. Selahattin Başkanımız güzel hizmetler yapıyor, Allah razı olsun" dedi.

Belediye şeref defterini de imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra burada düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. - MALATYA