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Bakan Uraloğlu, Kazakistanlı bakanlarla bir araya geldi

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Bakan Uraloğlu, Kazakistanlı bakanlarla bir araya geldi
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Arman Kyrykbayev ile bir araya geldi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Arman Kyrykbayev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti vesilesiyle Kazakistan Ulaştırma Bakanı Sayın Nurlan Sauranbayev ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Sayın Arman Kyrykbayev ile bir araya geldik. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğini geliştirerek Orta Koridor'un sunduğu fırsatları daha etkin değerlendirmeyi hedefliyoruz. Kardeş ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendiren projelerle ticaretimizi ve bölgesel bağlantılarımızı daha ileriye taşıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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