Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile ulaşım gündemini görüştü

Bakan Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ile ulaşım gündemini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede İzmir'in ulaşım gündemi ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanları değerlendirildi; Uraloğlu, altyapı ihtiyaçları için çalışmaların süreceğini belirtti.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde İzmir'in ulaşım gündemini, Bakanlığımızın sorumluluğundaki çalışmalarla yerel yönetimin sorumluluk alanlarını ve şehir içi ulaşımda koordinasyon imkanlarını değerlendirdik. İzmir'in ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumların sorumlulukları çerçevesinde üzerimize düşen çalışmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.