Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki 15 gemiden 3'ünün çıkarıldığını, geri kalan 8 gemi için Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konuyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin, "Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde Meclis'te gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere ilişkin bir soru üzerine Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı, 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Niye yok? İki tanesi enerji üreten gemi. Diğer ikisi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada zaten faaliyetlerine devam ediyorlar veya edecekler. Çıkma talepleri yok. Geri kalan 8 gemimizi çıkarmayla ilgili çalışmaları Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir soru üzerine, "Anadolu Ajansı'nda bütün soruları cevapladım. Herhalde yeterli olmuştur." ifadesini kullandı.

O tarihten bu yana bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya karşılık Fidan, "Bekliyoruz. Temaslar var dünden beri takip ettiğimiz. Basınla paylaşıyoruz. Bekliyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Fidan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ABD/İsrail'in İran'a yönelik saldırıları konusunda değerlendirmesi anımsatılarak görüşünün sorulması üzerine, "Geçen gün programda da basın toplantısında da açıkladım. Bundan sonra olursa yine açıklayacağım." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
