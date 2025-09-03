Bakan Uraloğlu, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ve Kop Tüneli İnşaatlarını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanında incelemede bulundu ve havalimanının 2026 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Bayburt'ta Kop Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Tünelin 2027 yılında kullanıma açılacağını belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 55 dakikalık yolculuk süresinin 15 dakikaya düşeceğini ifade etti.

Uraloğlu, projeleri, vatandaşın vergisini doğru zamanda, doğru yere harcayarak hayata geçirmeye uğraştıklarını anlattı.

Kop Tüneli inşaatında inceleme yaptığını ifade eden Uraloğlu, "6,5 kilometre tünel yapıyoruz. Mevcut yolu da aşağı yukarı 6,5-7 kilometre kısaltmış olacağız. Normal şartlarda 45-50 dakika süren yolu, 10-15 dakikalara indirmiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, tünelin yapımında yüzde 77 seviyesine gelindiğini, 5,5-6 kilometresinin bitirildiğini vurguladı.

Tünel inşaatı zemininin, Türkiye'nin en zor zeminlerinden olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yoğun su var, gaz çıkışı var. Bunun için istediğimiz hızla gidemiyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene oranın kazı işlerini bitirip ışığı görmek. Yani arabayla da olsa orayı servis yolu anlamında trafiğe açacağız. 2027 yılında da inşallah Kop Tüneli'ni sizlerin kullanımına açacağız. Gümüşhane-Trabzon tarafında 8,5-9 kilometrelik iki tünel inşaatı sürüyor. Kop kadar kıymetlidir. Orada da durmadan devam ediyoruz. Orayı da inşallah Kop Tüneli ile eş zamanlı bitirelim diye gayret ediyoruz."

Bayburt- Gümüşhane Havalimanı inşaatında da incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Son iki aylık süreçte çok ciddi bir ivme kazandırdık. Kış şartları müsaade ettiği müddetçe çalışacağız, altyapıyı zaten bitirdik. Altyapıdan kasıt nedir? Pistidir, apronudur. Bütün altyapı bitti. Sadece ne kaldı? Binalar kaldı. Binalarla ilgili de devam ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki sene içerisinde orayı bitirmek, hizmete açmaktır." - ERZİNCAN