Haberler

Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşıyor (2)

Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, dağların kalbine mühendislik imzası atan bir eser niteliği taşıyor (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nde incelemelerde bulunarak projeye dair bilgi verdi ve tünelin geçişini sağladı. Tünelin 2026'nın ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

BAKAN URALOĞLU, KENDİ KULLANDIĞI ARAÇLA DALLIKAVAK TÜNELİ'NDEN GEÇTİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aziziye ilçesi sınırlarındaki Dallıkavak Tüneli'nde incelemede bulundu. Projeyle ilgili bilgi aldıktan sonra işçilerle görüşen Bakan Uraloğlu, Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok'un bindiği kamyoneti kullanarak Dallıkavak Tüneli'nden geçti. İnşaatın sürdüğü tüneli baştan başa geçen, tünelin 2 bin 349 metre rakımlı geçidi baypas edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"3 bin 105 metre uzunluğundaki tünel Dallıkavak Geçidi'ni baypas ederken hem trafik güvenliğini sağlamış, hem de kar-buz mücadelesinde kış şartlarında işimizi kolaylaştırmış olacak. Tünelin içerisinden biz geçtik. Aşağı yukarı kazı ve destekleme işleri bitti. Nihai beton kaplaması az bir eksiğimiz kaldı. Kış şartları şu an müsaade ediyor. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir problemimizin kalmadığını söyleyebiliriz. Hedefimiz bu senenin sonu açmaktı. Ancak tünelde bazen öngörmediğimiz gelişmeler olabiliyor. Ummadığımız bir zeminle karşılaştığımız için küçük bir göçük oldu. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmadı ama bizi birazcık daha ileriye attı. İnşallah 2026'nın ilk yarısı içerisinde biz burayı bitirerek hizmete açmış olacağız. Erzurum-Rize aksını birazcık daha kolaylaştırmış olacağız. Yaklaşık 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimiz zaman önümüzde çok engel kalmamış olacak ve burası 196 kilometreyle Erzurum'u en kısa yol olan Ovit Geçişi ile, Kırık Geçişi ile, Dallıkavak geçişiyle inşallah Karadeniz'e, Rize'ye bağlamış olacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.