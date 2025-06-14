Bakan Uraloğlu Çorum'da Kamu Çalışmalarını İnceledi

Bakan Uraloğlu Çorum'da Kamu Çalışmalarını İnceledi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da yaptığı ziyaretlerle yerel yöneticilerle bir araya geldi ve kentteki kamu projeleri hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Uraloğlu, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek, kentte yürütülen kamu çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Valilik Toplantı Salonu'nda yerel yöneticilerle bir araya gelen Uraloğlu, ilçe belediye başkanlarının taleplerini dinledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret ederek teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alan Uraloğlu, partililerle sohbet etti.

Uraloğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da ziyarette bulundu. Aşgın, belediye çalışmaları hakkında Uraloğlu'na bilgi verdi.

Ziyarete, Vali Çalgan ile AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Politika
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