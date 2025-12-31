Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bolu Dağı'nda Kış Tedbirlerini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yıl öncesi Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu. 2025 yılında 190 milyar liralık 44 projenin açılışını yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, kış tedbirlerine ilişkin, "457 karla mücadele merkezi, 12 bin 866 makine ve yaklaşık 13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasındaki en kritik geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişindeki Tünel Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Yılbaşı gecesi görevi başında olan personelin yeni yılını kutlayan Bakan Uraloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Uraloğlu, 2026 yılına saatler kala yaptığı açıklamada, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında 300 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını vurguladı.

"190 milyar liralık 44 projede açılış yaptık"

Son 23 yılda ulaştırma alanında yapılan dev yatırımlara dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "2025 yılını tamamlayıp 2026 yılına saatler kaldı. Ben bu vesileyle bütün çalışma arkadaşlarımın, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Allah Teala inşallah bereketli bir yıl nasip etsin. Biz elbette 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında Hem bakanlık olarak hem de hükümet olarak daha güzel işler yapmaya gayret edeceğiz. Son 23 yılda özellikle ulaştırma alanında çok büyük projeleri hayata geçirdiğimizi ifade etmek isterim. 300 milyar doların üzerinde bir ulaştırma haberleşme yatırımını ülkemize kazandırdık. Sadece 2025 yılında tamamlamak üzere olduğumuz yılda 190 milyar liralık 44 projede açılış yaptık. 44 projeyi illerimizde açılış yaptık. Tabii yaptığımız bu açılışlarla biz dağları aşan yollarda, tünellerde, hat boylarında, istasyonlarda, uçuş kulelerinde, pistlerde, deniz fenerlerinde, limanlarda, yeni haberleşme kulelerinde projelerimizi bir bir hayata geçirdik ve oralarda arkadaşlarımızla Çalışma arkadaşlarımızla beraber olmaya devam ettik. 2025 yılında havacılıkta, yine demir yollarında, kara yollarında, ulaştırmada ve deniz deniz denizcilik alanında birçok başarıyla tarihe geçtiğimizi söyleyebilirim. 2026 yılında birçok alanda iddialı hedefler ve yenilikçi projeleri inşallah hayata geçirmiş olacağız" dedi.

"Yol uzunluğumuzu da yaklaşık 33 bin 500 km'ye inşallah çıkarmayı hedefliyoruz"

Türkiye genelinde bölünmüş yol ağının 30 bin kilometre hedefini aştığını belirten ve 2026 yılı için 280 kilometre yeni bölünmüş yol ile 735 kilometre sıcak karışım kaplamalı yol hedefini açıklayan Bakan Uraloğlu, "Şöyle karayolları Biz tabii şu an için Bolu'da tünel işletme merkezinde bulunuyoruz. Bu civarın işletilmesinden ve kar mücadelesinden sorumlu olan birimde bulunuyoruz. Onun için müsaadenizle biraz karayollarından bahsetmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 2026 yılında ülke genelinde 280 kilometre bölünmüş yol ve 735 kilometre bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol yaparak biz Biz bölünmüş yol uzunluğumuzu an itibarıyla 30 bin 49 kilometreye çıkarmış durumdayız. Hedefimiz 30 bin kilometreyi aşmaktı. Çok şükür onu aştık. Önümüzdeki yıl sonu yaklaşık 30 bin 330 kilometrelere varmış olacağız. Yine bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu da yaklaşık 33 bin 500 km'ye inşallah çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık"

Kış şartlarında yolların açık kalması için 457 karla mücadele merkezinde, 12 bin 866 makine ve yaklaşık 13 bin 600 personelle sahada teyakkuzda olduğunu bildiren Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğümüz özellikle seyahat eden vatandaşlarımızın sağ salim yerlerine ulaşmaları için 7/24 aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar. Elbette bu aralıksız çalışma önceden yapılan hazırlıklarla ancak mümkün olabilir. Bakın 68 bin 519 km uzunluğunda kara yollarımızda 457 karla mücadele merkezimiz, 12 bin 866 makine ve ekipmanla ve yaklaşık 13 bin 600 personelimizle her türlü hazırlığımızı yaptık. Yine bu ekiplerimizin kar ve buzla mücadelede kullanacağı yaklaşık 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimlerde kullanılmak üzere de yaklaşık 12 bin ton tuz çözeltisini merkezlerimize depolamış durumdayız. Yine bu kar mücadelesini kolaylaştırmak için de bin kilometreye yakın kar siperi özellikle tipi anında kritik kesimlerin kapanmaması için 930 km'lik kar siperini de hayata geçirmiş olduk. Biz bir taraftan bunları hem akıllı ulaşım merkezimizden, kriz yönetim merkezimizden ve karla mücadele merkezlerimizden bunları 7/24 biz takip ediyoruz. Kapanan ve açılan yollarla ilgili güzergah analizleri yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Biz sahada jandarmamızla polisimizle, karayollarımızla, bütün ekiplerimizle sahadayız"

Vatandaşlardan gelen "ekipleri göremiyoruz" eleştirilerine yanıt veren Bakan Uraloğlu, "Karla mücadeledeki anlık trafiği monitörlerle biz takip ediyoruz. Şunu özellikle söylemek isterim. Bazen vatandaşlarımız, 'İşte bir şu yolda geçtik, kaldık, karayollarının ekiplerini görmedik. Oradaki kolluk kuvvetleri ile ilgili güvenlik güçlerimizi görmedik' şeklinde bazı şikayetler gündeme getiriyorlar. Özellikle şunu söylemek isterim. Biz sahada jandarmamızla polisimizle, karayollarımızla, bütün ekiplerimizle sahadayız. Bütün bizim araçlarımız araç takip sistemi ile birçoğu görüntülü kameralı olmak üzere anlık takip ediliyor ve harita üzerindeki belli bir geriye dönük zaman dilimindeki izlerini de görebiliyoruz. O arkadaşlarımızın seyahat eden vatandaşımızın görmemesi muhtemelen ekiplerimizin yoğunluğu noktadadır. Ama biz sadece oradaki bir ekip arkadaşlarımızın inisiyatifiyle değil ki onlara biz güveniyoruz elbette ama silsile usulüyle genel müdürlüğe kadar ben dahil olmak üzere valiliğimiz dahil olmak üzere süreci yakından takip ettiğimizi özellikle ben belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Mutlaka kış lastiğiyle yola çıksınlar"

Özellikle Bolu Dağı geçişindeki Cankurtaran ve Kargasekmez mevkileri için ekstra önlemler alındığının altını çizen Uraloğlu, "Ankara-İstanbul yolunda biz özellikle Bolu Dağı mevkiinde Cankurtaran mevkiinde ve Kargasekmez noktaları kritik kesimler olduğu için oralarda biraz daha önlem almış durumdayız. Peki biz bu önlemleri aldık karayolları olarak. O zaman vatandaşlarımızdan da bizim hem yeni yılda onların bir taraftan yeni yılını kutlarken bir taraftan da onların mutlaka hazırlıklı olarak yola çıkmasını biz bekliyoruz. Mutlaka kış lastiğiyle yola çıksınlar. Yani özel araçlarda zorunlu değil ama mutlaka kış lastikleri olsun. Eğer kar yağışı yoğunsa lütfen seyahatlerini ertelesinler ya da alternatif güzergahları tercih etsinler. Biz valiliklerimizin koordinasyonunda bu yönlendirmeyi yapıyoruz. Gerek olduğunda büyük araç taşıtlarını da bekleterek uygun yerlerde misafir ederek bu trafik akışını sağlamaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU