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Bakan Tunç'tan Avrupa Konseyi'ne Sert Yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin Türkiye hakkında açıkladığı bildiriyi eleştirerek, açıklamanın hukuki gerçeklerden uzak olduğunu ve tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini söyledi. Tunç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Tunç, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından alınan ve ülkemize yönelik ağır ithamlar içeren bildiri, hem hukuki gerçeklerden uzak hem de tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden bir yaklaşımın ürünüdür. Türkiye, Avrupa Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi'ni imzalayan, onaylayan ve iç hukukuna dahil ederek bu alandaki kararlılığını defaatle ortaya koymuş bir hukuk devletidir" dedi.

Yargı süreçlerinin bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle hukukun üstünlüğü çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, "Siyasi saiklerle hazırlanmış bu tür açıklamaların yargının bağımsızlığına saygı göstermekten çok, iç hukukumuza müdahale niteliği taşıdığı açıktır. Devam eden yargı süreçleri hakkında ön yargılı ve tek taraflı değerlendirmelerde bulunmak, evrensel hukuk ilkeleriyle bağdaşmaz" ifadelerine yer verdi.

Yerel yönetimlere ilişkin uygulamaların tamamen hukuk kuralları çerçevesinde Anayasa ve kanunlara uygun olarak suç iddiası ile yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle gerçekleştirildiğini belirten Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kanun önünde eşittir. Kamu görevlilerinin suç teşkil eden eylemlerle ilişkilendirilmesi halinde yargı önünde hesap vermeleri evrensel bir hukuk ilkesidir. Türkiye'de hiçbir vatandaşımız, siyasi görüşü nedeniyle değil, ancak somut ve ciddi delillere dayalı olarak yargı süreçlerine tabi tutulur. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinin tarafsız ve yapıcı bir diyalog zemini arayışı yerine ön yargılı ve siyasallaşmış bir dil kullanması, kendi itibarlarına da zarar veren bir tutumdur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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