Bakan Tunç 11. Yargı Paketi'ndeki detayı "İlk kez" diyerek duyurdu

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, örgütlü suçların cezalarının artırıldığını belirtirken, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına yönelik düzenlemenin ilk kez ceza kanununa girdiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Paketin, yargı sisteminin etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini belirten Tunç, özellikle kamu düzeni ve güvenliğin güçlendirilmesine ilişkin maddelere dikkat çekti.

Bakan Tunç, "İki yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde hiç kalmama gibi bir eleştiri söz konusuydu. Bu hafta itibari ilegörüşülüp milletvekillerimiz tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan 11. yargı paketi sisteminin etkinliğine yönelik önemli düzenlemeler var." dedi.

ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA CEZALAR ARTIRILDI

Tunç, 11. Yargı Paketi ile birlikte örgütlü suçlar, örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliğine ilişkin cezaların yükseltildiğini söyleyerek, "Başta toplumsal, huzur ve güvenliğin daha da sağlanması ve güçlendirilmesi ile ilgili önemli maddeler var. Örgütlü suçlar, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliğinin cezaları bu yargı paketi ile artırılmış oldu. Daha öncesinde dört yıldan sekiz yıla olan örgüt kurma ve yönetme cezası beş yıldan on yıla çıkarıldı hem alt sınıf hem üst sınır yükseltildi." ifadelerini kullandı.

"CEZA KANUNUMUZA İLK KEZ GİRDİ"

Bakan Tunç'un açıklamalarında çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasını önlemeye yönelik madde öne çıktı. Tunç, çocukların örgüt faaliyetlerinde kullanılmasının, bu suçlar bakımından artırıcı neden sayıldığını ifade ederek, "Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmamasını sağlamak maksadıyla burada önemli bir düzenleme var. Çocukların örgüt faaliyetinde kullanılması örgütlü suçlar kapsamında çocukların suç da kullanılması suça itilmesini önlemek için özellikle bu suçlar bakımından artırım sebebi sayıldı. Bu da ceza kanunumuza ilk kez giren bir husus oldu." şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK YENİ ÇALIŞMA

Tunç, suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya dönük ayrıca bir çalışmanın da Meclis'te sürdüğünü belirterek, "Çocukların korunması ile ilgili suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılığı artırmaya yönelik ayrı bir çalışmada şu anda yapılıyor Meclisimizde. Meclis araştırma komisyonu kuruldu bu konuda. Özellikle 18 yaşın altındaki çocukların suçtan uzak tutulması bakımından hem suç mağduru çocuklar hem de suça sürüklenen çocuklar bakımından Meclis araştırma komisyonumuzun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde yeni yasal düzenlemelerde önümüzdeki günlerde yapılacak." dedi.

Abdullah Karlıdağ
500

