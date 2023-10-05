Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan adalet bakanları ve bakan yardımcılarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde adalet teşkilatlarının güçlendirilmesi ve Türk Dünyası Noterler Birliği kurulması ele alındı.

Bakan Tunç, mevkidaşlarıyla ikili görüşme gerçekleştirdi

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov ile ayrı ayrı görüştü.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov'i ayrı ayrı olmak üzere makamında ağırlayarak ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekleşen görüşmelerde, adalet teşkilatlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına ilişkin detaylar ele alındı.

İkili görüşmeler sonrasından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, Türk devletlerinin adalet bakanları ve bakan yardımcılarını Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Tunç, görüşmelerde ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli iş birliğine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Bugün Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.