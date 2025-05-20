Bakan Tunç: 'Gazze'deki trajedi hepimizi derinden sarsmakta, barışa olan inanca ve uluslararası hukuk sistemine de zarar vermektedir'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Gazze'de yaşananlar, 21. yüzyılın vicdanını sarsacak boyutta bir insanlık dramıdır, bir soykırımdır. Gazze'deki trajedi hepimizi derinden sarsmakta, barışa olan inanca ve uluslararası hukuk sistemine de zarar vermektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyaret düzenlediği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında Rusya Adalet Bakanı Konstantin Chuychenko ile görüşen Bakan Tunç, daha sonra St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuştu. Rus mevkidaşına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Bakan Tunç, "St. Petersburg'un tarihi dokusu içinde insanlığın geleceğini şekillendirecek fikirleri paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu forumu evrensel hukuk normlarını yaşayan bir değerler bütünü olarak benimseme, küresel sorunlara karşılıklı anlayış ve iş birliği ile çözüm üretme ve hukukun dönüşümüne öncülük etme misyonunun somut bir ifadesi olarak görüyorum" dedi.

Türkiye'nin son 20 yılda yargı alanında planlı bir reform süreci yaşadığını kaydeden Bakan Tunç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu süreçte bütün temel kanunlarımızı yeniledik. Yeni ihtiyaçlara göre çok sayıda yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, hukukun üstünlüğünü esas alan öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi için önemli hedefler belirledik. Bunlardan biri de adalete erişimi kolaylaştırmak için dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinin yargının hizmetine sunulmasıdır. Dijitalleşme artık sadece teknolojik bir gelişme değil. Aynı zamanda toplumsal yapının her alanında köklü değişimlere yol alan bir dönüşüm sürecidir."

"UYAP bilişim sistemini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz"

Türkiye'de yargı ve hukuk sisteminin dijital dönüşüm sürecinden ve bu süreçte karşılaşılan zorluklardan bahseden Bakan Tunç, "24'ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görülen ve 2007 yılında hayata geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) bilişim sistemini sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. UYAP adli işlemlerin elektronik ve dijital ortamda yürütülmesini sağlayan bilişim sürecidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapay zeka ile çeşitli yazılımların geliştirildiğini kaydeden Tunç, veri güvenliğinin bu süreçte en çok tartışılan konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

"Bugün Gazze'de yaşananlar, 21. yüzyılın vicdanını sarsacak boyutta bir insanlık dramıdır, bir soykırımdır"

"Bizler bu önemli uluslararası hukuki platformda dijital dönüşümü konuşurken en temel insan hakkı olan yaşama hakkının dünyanın farklı yerlerinde korunamadığını görmek biz hukukçulara da büyük bir sorumluluk yüklemektedir" diyen Bakan Tunç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"St. Petersburg, İkinci Dünya Savaşı sırasında 2 yıldan daha uzun bir süre boyunca bombardıman altında kaldı. Bu güzel şehir o karanlık günlerde masum insanların hedef alındığı, sivillerin hayatını hayatını kaybettiği kuşatma yaşandı. Petersburg'un bu hatırası bize şiddetin en acımasız yüzünü net bir şekilde göstermektedir. Bugün Gazze'de yaşananlar, 21. yüzyılın vicdanını sarsacak boyutta bir insanlık dramıdır, bir soykırımdır. Gazze'deki trajedi hepimizi derinden sarsmakta, barışa olan inanca ve uluslararası hukuk sistemine de zarar vermektedir. Uluslararası hukuk, sivillerin korunmasını, orantılılık ve ayrım ilkelerine riayeti açıkça hükme bağlamaktadır. Hukukun üstünlüğünü savunan, adaletin tesisi için çalışan bizler, bu acı tablonun karşısında sessiz kalamayız. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda gündeme gelen konular adalete erişimi kolaylaştırmak içindir. Yargıda dijitalleşme, yapay zeka destekli sistemler ve modern hukuk uygulamaları insanlığın ortak iyiliği için önemli başlıklardır. Bunun yanında unutulmamalıdır ki adaletin ruhu; insan onurunu korumak, masumların hayatlarını savunmak ve zulme karşı ses yükseltmekten geçmektedir. Bu nedenle, Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası her platformda kararlılıkla vurguladığı gibi 'Daha adil bir dünya düzeni mümkündür' diyor ve Gazze'de yaşanan insanlık trajedilerinin bir an önce son bulmasını diliyoruz." - ST. PETERSBURG