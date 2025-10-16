Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da Türk Şehitliği'ni Ziyaret Etti

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'da Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Vatan uğruna can veren kahramanlarımızı, rahmet ve dualarla andık. Ülkemizden yüzlerce kilometre ötede, aziz milletimizin bağımsızlığı için can veren şehitlerimizin cesaretini ve fedakarlığını hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
