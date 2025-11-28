Bakan Tunç: Bugünkü sistemi karalamaya çalışanlar, geçmişteki uygulamaya baksın (2)

'TERÖR BELASINDAN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Afyonkarahisar programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin'in eşlik ettiği Bakan Tunç, buradaki konuşmasında, Terörsüz Türkiye ve 11. Yargı Paketi'ne değindi. Türkiye'de 41 yılda çok büyük acılar yaşandığı söyleyen Bakan Tunç, "Yüksek standartlı bir demokrasi için lazım olan demokratik, katılımcı, sivil anayasayı, toplum sözleşmesini bu millet hak ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın başındayız. İnşallah terörsüz Türkiye'yle, Türkiye'yi inşa edeceğiz. Türkiye vizyonunu ve bunu da inşallah yeni anayasayla, demokratik anayasayla başarabilmemiz lazım. Bu konudaki uzlaşmayı inşallah meclisimizde sağlayabilirsek, bu millete olan borcumuz olan bu önemli konuyu da çözerek yolumuza devam etmiş oluruz. İnşallah Türkiye'yi terörden de kurtararak yolumuza devam edeceğiz. 41 yıldan bu yana mücadele ettiğimiz terör belasından kurtulmanın inşallah eşiğindeyiz. Bu noktada büyük bir gayret var. Önemli bir de konu var; 41 yılda çok büyük acılar yaşadık. Binlerce şehit verdik. Güneydoğu'da en çok da o bölgelerde vatandaşlarımız huzursuz edildi. 2,5 trilyon dolar kayıplara neden oldu. Bugün o para harcanmamış olsaydı, teröre gitmemiş olsaydı, bugün milletin refahı katbekat artmış olacaktı" dedi.

'KAMUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN EYLEMLER İÇİN CEZALAR AĞIRLAŞTIRILIYOR'

Toplumsal düzenin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Bakan Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'nin özellikle çocukların korunmasına yönelik önemli düzenlemeler içerdiğini söyledi. Tekliflerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiğini vurgulayan Bakan Tunç, "11. Yargı Paketi'yle hedefimiz, toplumsal düzeni daha sağlam temellere oturtmak. Çocukların suça sürüklenmesini engelleyen, çocukları daha güçlü şekilde koruyan hükümler paketin en önemli başlıkları arasında. Trafikte yol kesme, düğünlerde silah atma gibi kamusal güvenliği tehdit eden eylemler için cezalar ağırlaştırılıyor. Doğrudan hapis cezaları geliyor. Bilişim dolandırıcılığına karşı da çok güçlü adımlar atıyoruz. Telefon hatları üzerinden yapılan dolandırıcılık, mobil hatların sınırlandırılması, çipli kimlik kartlarıyla hesap açılması gibi konularda net kurallar getirdik" diye konuştu. Adalet hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin artırılmasının en temel hedef olduğunu da kaydeden Tunç, yargı paketinin yasalaşmasıyla uygulamaya hızlı şekilde geçileceğini, vatandaşın adalet sisteminden daha memnun olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını kaydetti.