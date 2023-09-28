Bakan Tunç: AİHM'in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez

- Bakan Tunç'tan AİHM kararına açıklama

ANKARA - Adalet Bakanı Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 'ByLock ve Banka Asya' davasında Türkiye aleyhine karar vermesinin emsal bir karar olmayacağını ifade etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ByLock kullanmak, Bank Asya'da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti. Verilen karara ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin iç hukuk standardını hiçe saydığını ve yetkisini aştığını ifade ederken, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil ediyor. Tabii ki o da iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

"Birkaç gün içinde zabıt katipliği ile açıklama yapılacak"

Bakan Tunç, zabıt katibi atamasına ilişkin sonu üzerine, mülakatların yapıldığını, değerlendirme aşamasında bulunduklarını ifade etti. Tunç, "20 bini aşkın zabıt katibimizin alımıyla ilgili daha önce Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı bir husus vardı. Bunların sınavları, mülakatları yapıldı. Son değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bu açıklama yapılacak" dedi.

Altın Portakal Film Festivalinde Fetullahçı Terör Örgütü propagandası yapılmasına ilişkin soruya karşılık Tunç, bunun bir talihsizlik olduğunu belirterek, "Altın Portakal Film Festivalinde terör örgütünün propagandasını yapılmasına müsaade edilemez. Kültür Bakanımızın vermiş olduğu karar, çok değerli bir karar. Özellikle terör konusunda hep beraber milletçe kararlı olmamız gerekir. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermememiz lazım. Özellile Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez. Kültür Bakanlığımızın almış olduğu kararı çok doğru buluyoruz" diye konuştu.