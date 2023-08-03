Bakan Tunç, AİHM'de PKK propagandasına tepki gösterdi

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Fransa Strazburg'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) PKK propagandası yapılmasına tepki göstererek, 'Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propagandasına izin verilmesi hukuksuzluktur' dedi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Fransa Strazburg'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) PKK propagandası yapılmasına tepki göstererek, "Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propagandasına izin verilmesi hukuksuzluktur" dedi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Strazburg'ta terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine engel olunmaması bir skandaldır. Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propagandasına izin verilmesi hukuksuzluktur. Avrupa ülkeleri, gösteri ve ifade özgürlüğü adı altında gerçekleştirilen terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini önleyecek tedbirleri acilen almalı, ülkelerinde gerçekleşen hukuksuzluklara son vermelidir" ifadelerini kullandı.