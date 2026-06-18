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Bakan Tekin: "Derdimiz milletimizin birliği ve kardeşliğidir"

Bakan Tekin: 'Derdimiz milletimizin birliği ve kardeşliğidir'
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan'da yaptığı konuşmada, toplumsal sorunların çözümü, kardeşlik vurgusu ve yeni eğitim modeli hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde açılışı gerçekleştirilen Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları döneminde toplumun farklı kesimleri arasında yıllarca süren sorunların çözümü için önemli adımlar atıldığını belirterek, "Derdimiz milletimizin birliği, Anadolu coğrafyasındaki kardeşlik hukukunun ve binlerce yıllık kardeşlik ikliminin devam etmesi." dedi.

Muharrem ayının önemine değinen Tekin, adını merkeze veren halk ozanı Davut Sulari'nin sazını her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik için kullandığını ifade etti.

Erzincan'da eğitim alanında çözülemeyen önemli bir sorun bulunmadığını dile getiren Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Anadolu'nun irfanına ve insanı merkeze alan anlayışına dayandığını söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya çalıştıklarını vurgulayan Tekin, geçmişte inancı, dili ya da kökeni nedeniyle kendisini dışlanmış hisseden vatandaşların haklarına ve değerlerine sahip çıkmayı görev bildiklerini ifade etti.

Bakan Tekin, yeni eğitim modelinde ortak değerlerin çocuklara aktarılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, "Okul dışı öğrenme ortamları" uygulamasıyla öğrencilerin önce yaşadıkları coğrafyayı tanıyacağını söyledi.

Uygulama kapsamında çocukların yaşadıkları il, ilçe ve beldelerin tarihi, kültürel, turistik ve doğal değerlerini öğreneceğini kaydeden Tekin, yerel sanat eserleri, deyişler ve türkülere de eğitim içeriklerinde yer verileceğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarına da değinen Tekin, Alevi-Bektaşi vatandaşların çocuklarına inançlarını ve kültürlerini aktarabilmeleri için hazırlanan eğitim modüllerinin tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 2 yıl süren çalışmalar sonucunda 13 yaş altı ve üstü bireylere yönelik toplam 12 modül hazırlandığını aktaran Tekin, programların kısa süre içerisinde uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, açılışını yaptığı merkezi dolaşarak yetkililerden bilgi aldı. Programda öğretmenlerden oluşan "Erzincan Maarif Öğretmenler Korosu" da türkü dinletisi sundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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